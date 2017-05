'Zolang bewoners brood, kip en pizza op straat gooien, blijft er rattenoverlast'

Smerig vindt bewoonster Priscka Leona de ratten in haar achtertuin. Vier heeft ze er al zelf gevangen, maar ze weet dat er veel meer zijn. Daarom is ze blij met de huis-aan-huis-actie die woensdag plaats vond in haar wijk de Beverwaard. Bewoners kregen voorlichting over wat zij zelf tegen de rattenoverlast kunnen doen.

Zachte winters en achtergelaten etensresten zijn de oorzaak van de toenemende rattenoverlast. Maar ook een nieuwe wettelijke bestrijdingsmethode, waarbij pas laat gif ingezet kan worden, draagt bij aan een toename van het aantal ratten in de stad, weet 'rattenvanger' Willem van Scheers . Scheers benadrukt dat de overlast niet alleen voor Rotterdam geldt, maar ook voor veel andere steden. In Rotterdam zijn er wel enkele plekken die bijzondere aandacht verdienen, en daar is de Beverwaard er een van. Mede op verzoek van de bewoners zelf is daar een actie gestart, waarbij huis-aan-huis bewoners worden geïnformeerd over hoe ze de rattenoverlast kunnen tegengaan. Van Scheers: "Ratten vormen een gevaar voor de volksgezondheid, dus die wil je hier niet hebben. Met rattenvallen en rattenboxen proberen we ze te bestrijden. Maar zolang bewoners brood, kip en pizza op straat gooien, blijft het probleem aanwezig." Zijn tip: met plastic klemmen en een kloddertje pindakaas de ratten in je eigen tuin vangen. En bij Toezicht en Handhaving melden waar ratten gezien worden. Ook Priscka Leona weet een oplossing: "Hou je tuin opgeruimd en gooi geen voedsel in de sloot. Straks zitten ze in je huis, en dat is toch echt niet wat je wil?"