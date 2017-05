Bedrijf achter Waterfrontfraude failliet verklaard

Het bedrijf ASG-Kan Holding BV dat centraal stond in de Waterfrontfraude, is failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door de gemeente Rotterdam.

De curator kan nog niet veel zeggen over de omstandigheden rond het faillissement. Over een paar weken komt daar meer duidelijkheid over. ASG-Kan Holding BV van de familie Kan huurde het voormalige Waterfrontpand aan de Boompjeskade in Rotterdam van de gemeente. Lange tijd werd er geen huur overgemaakt. Wel werd er voor 7,5 miljoen euro aan nooit uitgevoerde verbouwingen gedeclareerd aan de gemeente. De miljoenenfraude is een pijnlijk en confronterend dossier voor de gemeente Rotterdam. Na uitvoerig intern onderzoek bleek onlangs dat de fraude lang onopgemerkt bleef omdat gemeentelijke controles faalden.