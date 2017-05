Zwemverbod in Abbenbroek om blauwalg

De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft een zwemverbod ingesteld bij de Middeldijk in Abbenbroek. Volgens de dienst is de locatie zeer onveilig om te zwemmen met een hoog risico voor kinderen en dieren.

Het gaat om een zijplas van de Bernisse en ligt tussen de kernen Abbenbroek, Geervliet en Heenvliet. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten tot gevolg hebben.

De dienst geeft bij het constateren van blauwalg meestal alleen een negatief zwemadvies. Maar het water in Abbenbroek is er zo slecht aan toe dat een verbod op zijn plaats is.

''We stellen zo'n verbod maar een of twee keer per jaar in, dus het is echt een uiterste maatregel'', aldus een woordvoerder.

Ook in andere delen van de regio zijn plekken waar niet gezwommen kan worden vanwege blauwalg. Een volledig overzicht is te vinden op zwemwater.nl.

Het meten van de zwemwaterkwaliteit is een taak van de regionale omgevingsdiensten. De organisaties in onze regio hebben dit uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden-Holland.