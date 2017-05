Justitie maakte forse fouten bij ontsnapping Elias A.

Bij de ontsnapping van de vuurwapengevaarlijke gevangene Elias A. in Rotterdam in januari zijn forse fouten gemaakt. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer gemeld.

Het was bij de begeleiders van de Dienst Vervoer en Ondersteuning niet bekend dat Elias A. vuurwapengevaarlijk en onberekenbaar was. Het Openbaar Ministerie had dat moeten doorgeven.

Ook hadden twee medewerkers die het transport begeleidden de koppelboeien niet volgens de geldende instructies gebruikt. De Dienst Justitiële Inrichtingen is bezig met disciplinaire maatregelen tegen de twee begeleiders, laat Dijkhoff weten.

De twintiger Elias A. zat in voorarrest omdat hij werd verdacht van betrokkenheid bij schietpartijen in Rotterdam. Hij nam de benen bij het Sint Franciscus Gasthuis, waar hij voor behandeling naartoe was gebracht. Hij had letsel aan zijn hand.

Toen de man ontsnapte, was zijn linkerhand nog geboeid. Begeleiders losten waarschuwingsschoten om hem tegen te houden. Het weerhield de man er niet van zijn vlucht voort te zetten. Hij rende over de drukke A20 en verdween spoorloos.

Pas in februari kon de man weer worden opgepakt in Etten-Leur (Noord-Brabant).