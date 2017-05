Rotterdamse kinderen halen een hoger niveau door Talentklas

Rotterdam telt talloze slimme kinderen, maar het is niet vanzelfsprekend dat het talent er ook altijd uitkomt. Taalachterstand, problemen thuis of geldgebrek kunnen daarbij van invloed zijn. Via de Talentklas krijgen basisschoolleerlingen extra ondersteuning om op een hoger niveau aan de middelbare school te beginnen.

Een jaar lang gaan leerlingen van de basisschool op woensdagmiddagen alvast naar de middelbare school om hun talent te stimuleren. "Dat is hard werken aan rekenen en taal", zegt Ilham. Zij gaat volgend jaar naar het vwo. "De Talentklas heeft goed geholpen", zegt een trotse vader. "Ze spreekt beter dan ik." Voor dat extra blokken hebben negentig leerlingen op het stadhuis van Rotterdam woensdag een certificaat ontvangen van onderwijswethouder Hugo de Jonge. De Jonge: "Wij zagen dat bij sommige kinderen het talent er niet helemaal uitkwam omdat ze het van huis uit minder mee kregen. In het laatste jaar van de lagere school ruiken ze nu alvast aan de middelbare school om het talent eruit te halen wat erin zit." Vier jaar na de start van de Talentklassen volgt 70 procent van de eerste lichting leerlingen les op het hoogst haalbare middelbaar onderwijs: gymnasium of atheneum.