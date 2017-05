Nog geen nieuwe toekomst voor Hofbogen

De komende anderhalf jaar gaat er niets gebeuren met het dak van de Hofbogen in Rotterdam-Noord. Eigenaar ProRail wil geen risico lopen.

De voormalige spoorlijn Hofpleinlijn is sinds 2010 ontmanteld en staat er sindsdien nutteloos bij. De gemeente Rotterdam wil er graag een dakpark van maken. Maar ProRail wil geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele activiteiten boven op de Hofbogen.

De spoorbeheerder zet het dak van de Hofbogen in de herfst van volgend jaar in de verkoop.

De gemeente Rotterdam verwacht dat er in overleg met de nieuwe eigenaar dan wel een dakpark op de Hofbogen kan komen.

Wethouder Ronald Schneider laat weten het erg jammer en zonde te vinden dat er tot die tijd niets mee gebeurt.