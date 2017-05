Feyenoordfans vieren feest om verlies Ajax

Vuurwerk in de Hofpleinfontein. Foto: MediaTV

Supporters van Feyenoord hebben woensdagavond feest gevierd nadat Ajax de finale van de Europa League had verloren. Ze sprongen in de Hofpleinfontein in Rotterdam.

Ook werd in het centrum van de stad vuurwerk afgestoken, zwaaiden fans met vlaggen en reden auto's toeterend door de stad. Fans zongen ook van alles, waaronder: "Helemaal niets in Amsterdam." Overigens was niet iedereen even blij met 'herrie' bij het Hofplein. Geld

Als Ajax de finale had gewonnen en zich zo had geplaatst voor de Champions League, had landskampioen Feyenoord een deel van de opbrengsten van dat miljoenenbal moeten afstaan aan de Amsterdammers. Ajax verloor de finale van de Europa League kansloos met 2-0 van Manchester United.