Luiten eerste trainer Excelsior/Barendrecht vrouwen

Sander Luiten is komend seizoen de trainer van de Excelsior/Barendrecht vrouwen. Het nieuwe elftal is opgezet door Excelsior en amateurclub Barendrecht en zal direct gaan uitkomen in de eredivisie voor vrouwen.

"Het is een hele eer om de eerste trainer te zijn van Excelsior/Barendrecht. Met drie profclubs in Rotterdam is het uniek dat Excelsior en Barendrecht het initiatief hebben genomen om een vrouwenelftal te beginnen. Om daar hoofdtrainer van te zijn vind ik heel mooi", zegt Luiten tegenover RTV Rijnmond.

Selectie

De eerste taak van Luiten is het samenstellen van een selectie. Woensdagavond mochten 30 dames van tussen de 16 en 26 jaar zich bewijzen in het Van Donge & De Roo Stadion. In totaal hadden 150 meiden gereageerd op de oproep van Excelsior om zich aan te melden voor de selectieavond. "Hier zitten ongetwijfeld speelsters tussen die mogelijk aansluiten."

Excelsior/Barendrecht kan de speelsters financieel echter niets bieden. "Wel kunnen we veel randzaken voor elkaar krijgen om speelsters beter te maken, zoals videoanalyse en kracht- en hersteltraining", vervolgt Luiten, die weet dat hij en zijn team onderaan moeten beginnen. "We hebben een project opgezet voor drie jaar. Daarna zouden we graag een stabiele middenmoter willen zijn in de eredivisie. Niemand verwacht dat we meteen in de top gaan meedraaien."

KNVB

Luiten gaat zijn functie als coach van Excelsior/Barendrecht combineren met werkzaamheden bij de KNVB, waar hij onder andere videoanalist is van het Nederlands vrouwenelftal. Ook was hij in het meisjesvoetbal actief voor diverse jeugdelftallen.