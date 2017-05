Le Bric à Brac: een rommelmarkt vanuit de kofferbak

Liefhebbers van rommelmarkten kunnen aanstaande zaterdag hun hart ophalen in het Lingebos bij Gorinchem. Daar wordt een Bric à Brac georganiseerd, oftewel een rommelmarkt vanuit de kofferbak.

"We hebben 400 kofferbakken met mooie spulletjes", vertelt organisator Rein van der Zee. "De auto's parkeren in het bos en we zorgen voor een Franse aankleding met oldtimers, foodtrucks en Franse muziek."

De Bric à Brac is net als de brocante een begrip in Frankrijk. "De rommelmarkt is daar altijd gebleven", legt Van der Zee uit. "De vrijmarkten waar dorpsbewoners hun spulletjes aanbieden en de plaatselijke kroeg die een biertje schenkt. Dat hebben we een beetje gekopieerd."

Le Bric à Brac is zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur in het Lingebos in de buurt van Gorinchem.