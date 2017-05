Rotterdam-Noord vier dagen in de ban van kunst

Rotterdam-Noord staat tot zondag in het teken van de kunst tijdens Route du Nord. Dit evenement groeide de afgelopen jaren uit van een bescheiden atelierroute tot een meerdaags festival met beeldende kunst, dans en muziek op bijzondere plekken.

In de leegstaande loods aan de Vijverhofstraat legden de kunstenaars woensdagmiddag nog de laatste hand aan hun werken. Rode draad is Rotterdam-Noord, dus er moet een link met de wijk zijn.

Zo heeft Teun Vonk zijn werkplek in Noord. Hij staat op het festival met ‘Physical Mind’, een installatie waarbij de bezoeker geklemd wordt tussen luchtkussens om de druk op het lichaam maximaal te ervaren. “Je ervaart prikkels anders”, legt Vonk uit. “Je kunt beter connecten met je omgeving.”

Viltkunstenares Beatrice Waanders is voor een zeer letterlijke link gekozen. In haar ‘Tent van mensenhaar’ zit haar verwerkt dat is ingezameld bij twaalf kappers in Rotterdam-Noord. “Het DNA van Noord zit hier duidelijk in”, aldus Waanders.