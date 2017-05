Plofkraak op winkel Leerdam

In Leerdam aan het Europaplein is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak gepleegd. De schade is groot, maar de kraak mislukte. De Explosieven Opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan.

Volgens getuigen zouden er drie mensen op een scooter zijn gevlucht na de mislukte plofkraak in Leerdam. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.