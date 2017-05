'Thuis, ontheemd in Rotterdam'

Thuis, ontheemd. Zo heet de theatervoorstelling van de Rotterdamse Rajae El Mouhandiz die zaterdag in theater Zuidplein te zien is.

Dit is voorlopig de laatste keer dat de theatermaakster in Nederland optreedt. Binnenkort vertrekt ze naar Marokko en de Verenigde Staten om de show verder uit te werken.

De 38-jarige El Mouhandiz is zangeres, componist, producent en muziektheatermaker. Ze is de dochter van een Algerijnse moeder en een Marokkaanse vader, opgegroeid in Nederland.

''Dat is niet niets, opgroeien in twee werelden'', legt ze uit. Ze merkte als kind al dat er vanuit beide werelden aan je getrokken wordt. Eenmaal volwassen besloot ze daar geen keuze meer in te maken.

''Het debat in Nederland over identiteit is defensief en soms ook agressief. Je bent of het een, of het ander. Ook de politiek draagt daar aan bij. Dan moet je net mij hebben, een kunstenaar. Ik besloot er een voorstelling over te maken.''

El Mouhandiz deed vooronderzoek voor haar voorstelling in een arbeiderswijk in Den Haag. Daar stelde ze negentig mensen de vragen: wat betekent thuis voor jou en wanneer voelde jij je ontheemd?

''Op de eerste vraag kreeg ik veelal hetzelfde antwoord. Familie en vrienden, daarbij voelden de meeste mensen zich thuis. De tweede vraag bracht hele wisselende antwoorden. Zo voelde iemand zich ontheemd in zijn eigen wijk. Hij was net gewend aan de Turkse en Marokkaanse winkels in de buurt maar die maakten inmiddels plaats voor Poolse winkels.''



El Mouhandiz begrijpt dat gevoel van ontheemding heel goed. ''Ik wil daarbij ook geen voorstelling maken voor gelijkgezinden, ik maak theater voor iedereen.''

In Marokko gaat de Rotterdamse haar voorstelling verder ontwikkelen. ''In Marokko ga ik op zoek naar drie groepen: gelukszoekers, asielzoekers en Marokkaanse-Nederlanders die in Marokko werken. Ik wil deze mensen dezelfde vragen stellen als ik in Den Haag deed.''

In de winter komt ze terug en gaat ze verder toeren door heel Nederland. Daarna zijn de Verenigde Staten aan de beurt.