Ambulancebroeder mishandeld in Dordrecht

Een ambulancemedewerker is donderdagmiddag mishandeld in de Dordtse wijk Sterrenburg. Een ambulance ging naar de Rigelhof omdat een vrouw in de problemen was.

De man en de zoon van de vrouw kregen ruzie met de ziekenbroeders, omdat ze niet mee mochten in de ambulance. Daarop deelden familieleden meerdere klappen uit aan de ambulancebroeder. De politie heeft de twee mannen opgepakt en meegenomen naar het politiebureau.