Etappe 3 – Van Zuidzijde naar Stad aan het Haringvliet

Dwars door Rijnmond

Na een nogal ijskoude nacht op de camping in Zuidzijde, zetten Frank en Dirk in de derde aflevering van het rommelige derde seizoen van Dwars Door Rijnmond de terugreis in van het oosten van Goeree-Overflakkee naar het westen.

Het duo vertrekt vol goede moed, maar komt er na de eerste meters op hun stalen ros al achter dat hun ambitie om een flink stuk te fietsen niet zonder slag of stoot verwezenlijkt zal worden...