Vliegtuigje basht Ajaxfans boven Amsterdam

Foto via Twitter

Onbekenden hebben een vliegtuigje gehuurd en boven Amsterdam laten vliegen. Achter het vliegtuigje hing de tekst 'helemaal niets in Amsterdam'.

Op social media zijn tientallen foto's te vinden van het vliegtuigje met de sleep boven de grachtengordel vliegt.

Het gaat om een toestel van Van de Bunte Aviation, dat reclamevluchten uitvoert. Wie precies de opdrachtgever is, is niet duidelijk. Volgens sommige Feyenoordfansites gaat het om aanhangers van de Rotterdamse club. Er is veel kritiek op de actie.

De tekst is een verwijzing naar de verloren Europa League finale van Ajax. De Amsterdamse club werd tweede in de competitie.