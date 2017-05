Excelsior '20 winnaar in crickettopper

De cricketers van Excelsior '20 hebben de topper in de topklasse tegen HBS in hun voordeel beslecht. De mannen uit Schiedam behaalden tegen de Haagse cricketploeg 201 runs (2 out). Daar stonden 198 runs (9 out) bij HBS tegenover.

Na vier wedstrijden staat Excelsior '20 zonder nederlagen bovenaan met acht punten. HBS achtervolgt op een tweede plaats met zes punten uit vier wedstrijden.

Punjab won in Amsterdam de uitwedstrijd van Dosti United. Het Rotterdamse cricketteam pakte 203 runs (8 out). Dosti United verwierf 178 runs (all out). Punjab staat na vier wedstrijden zevende met vier punten.

VOC ging in Den Haag onderuit tegen Quick: 141 runs (all out) tegen 142 runs (2 out). De Rotterdammers hebben na vier wedstrijden twee punten gepakt en staan negende, op een na laatste. De laatste plaats wordt ingenomen door Hermes DVS. De Schiedammers verloren van ACC. Hermes DVS deed dat met 166 runs (all out), terwijl de Amsterdamse tegenstander 252 runs (all out) scoorden.