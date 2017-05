Waterpoloster Brigitte Sleeking zal vanaf komend seizoen uitkomen voor de Spaanse club CN Sant Andreu. De Dordtse komt over van ZVL-Hawabo uit Leiden, waar zij vier jaar voor actief was.

Sleeking speelde tot haar vijftiende in de jeugdopleiding van MNC Dordrecht. De 19-jarige waterpoloster debuteerde enkele maanden geleden als international in Oranje, in de gewonnen wedstrijd in de World League tegen Griekenland.