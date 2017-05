Brand in verzorgingshuis Vlaardingen

In woonzorgcentrum 'Uitzicht' in Vlaardingen heeft donderdagavond korte tijd brand gewoed. Omwonenden zeggen dat er ook een knal klonk uit een van de woningen op de vijfde etage van het centrum aan de Churchillsingel.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Enkele bewoners moesten enige tijd hun huizen uit. Ze zijn zolang opgevangen in de centrale hal van het complex.

Het vuur was snel uit. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand in het woonzorgcentrum is niet bekend.