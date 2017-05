Filosofie Olympiade: filosoferen uit het blote hoofd

Hoe uitnodigend de zon ook schijnt, negentig scholieren uit de hele wereld ploeteren vrijdag op de Rotterdamse Erasmus Universiteit op een filosofisch essay. Ze doen mee aan de 25ste Internationale Filosofie Olympiade.

Elk van de 45 deelnemende landen hebben twee leerlingen en twee filosofiedocenten afgevaardigd naar Rotterdam. De scholieren zijn hebben in eigen land al de voorselectie van de olympiade gewonnen. Nederland mag als organiserend land tien leerlingen sturen. Twee van hen komen uit Rotterdam.

De olympiade begon donderdag met een bezoek aan het Museumpark en debatcentrum Arminius. Vrijdag moeten de deelnemers echt aan de bak.

Citaten

De scholieren krijgen vijf filosofische citaten. Daarvan moeten ze er een kiezen en daar in vier uur een tekst over schrijven. Daarin moeten ze het citaat analyseren, verbinden met de actualiteit en er hun mening over geven.

Unplugged

De computer waarop de leerlingen de teksten moeten schrijven is niet verbonden met internet. Ook mogen de filosofen in de dop geen boeken raadplegen. Alles moet uit het hoofd.

Filosofiedocent Dirk Oosthoek is niet bang dat de leerlingen veel zon mislopen. "Als ze klaar zijn, krijgen ze een lunch aangeboden en dan krijgen ze een rondvaart met de Spido."

Zaterdag kijken alle docenten de bijdragen van de scholieren na. Er is wel voor gezorgd dat ze niet de teksten van hun eigen leerlingen hoeven te beoordelen. Zondag worden de medailles uitgereikt.