Bladgoud en vlees van gemasseerde koeien in duurste hamburger ter wereld

De hamburgerkoning van Rotterdam, Diego Buik, wil het duurste broodje hamburger ter wereld gaan maken. Zijn culinaire hoogstandje moet maar liefst 2000 euro gaan kosten.

Wie een blik op de ingrediëntenlijst werpt, snapt wel waar die prijs vandaan komt. Buik gebruikt bladgoud, kaviaar, kreeft, truffel, ganzenlever en peperduur wagyu-vlees. Dat is vlees van Japanse koeien die dagelijks worden gemasseerd en naar klassieke muziek luisteren.

"Al die ingrediënten zitten door elkaar, maar wel in zo'n verhouding dat ze elkaar complimenten geven", zegt Buik. "Hij is ook gewoon lekker."

Saus

Buik heeft voor de recordpoging ook de duurste hamburgersaus ter wereld gemaakt. En door het broodje zit saffraan, dat is een van de duurste specerijen ter wereld.

Goud

Het brood hamburger wordt ingepakt in bladgoud. "Bladgoud kun je eten. Maar je lichaam verteert het niet, dus de volgende dag vind je het weer in de pot."

Proeven

Buik heeft al wel iets geproefd van zijn haute cuisine hamburger. Kopers van zijn hamburger zijn er nog niet. Maar als iemand de recordburger wil eten, dan wil Buik hem graag nog eens maken.

Recordpoging

Wat nu als de burger zondag mislukt? "Ik heb een backupplan", zegt Buik. "Ik heb alle ingrediënten nog een keer, voor de zekerheid."

Diego Buik sleepte in 2015 de prijs voor de beste burger van Rotterdam in de wacht, toen hij werkte bij Restaurant Stroom. Nadien werkte hij bij HUGH en tegenwoordig bakt hij zijn burgers in Den Haag.