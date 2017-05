Gekantelde mestwagen blokkeert weg naar strand

Foto: Politie Hoeksche Waard

Wie via de A29 naar de Zeeuwse kust wil rijden, kan beter een andere route nemen. Op de A29 ter hoogte van het Hellegatsplein is een mestwagen gekanteld. De verbindingsweg naar de N59 is dicht.

Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt, maar de weg is tot zeker 13.00 uur geblokkeerd. "Dit gaat wel even duren", twittert de ANWB. De lading mest moet worden overgepompt. Pas daarna kan de vrachtwagen rechtop worden gezet en wordt duidelijk of er schade is aan het wegdek. Rijkswaterstaat raadt het autoverkeer aan om te rijden via Europoort/Middelburg (A15, N57, N59).