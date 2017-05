Bank sluit 's nachts deel pinautomaten met oog op plofkraken

Plofkraak eerder in Leerdam

Het aantal plofkraken neemt weer toe. Banken moeten steeds meer doen om hun pinautomaten te beschermen tegen criminelen die de automaten willen opblazen. De Rabobank in de regio Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard sluit sinds deze week 's nachts enkele automaten af.

Vijf automaten in Middelharnis, Dirksland, Zuid-Beijerland, Nieuw-Beijerland en Klaaswaal worden de komende tijd 's avonds afgeschermd met een stalen plaat. 's Ochtends wordt de plaat er weer vanaf gehaald.

Ontmoedigen

"De maatregel is tijdelijk", zegt Richard van Maurik van Rabobank Het Haringvliet. De bank wil criminelen ontmoedigen. Maar Van Maurik is realistisch: "Wil een crimineel echt, dan kunnen we ze wellicht niet tegenhouden."

Ledenraad

De pinautomaten zijn geselecteerd in een overleg met de ledenraad van Rabobank Het Haringvliet. Zij hebben gekeken bij welke automaten het meeste risico bestaat op schade in de omgeving.

De nachtelijke afsluitingen zijn woensdag ingesteld. De bank heeft ze niet vooraf bekend gemaakt, om de criminelen niet te verleiden nog snel hun slag te slaan.

De Rabobank in de regio Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard is niet de enige bank die maatregelen neemt. "Elke bank maakt zijn eigen afwegingen", zegt Van Maurik.

Leerdam

Donderdag werd in Leerdam nog een poging gedaan. De kraak mislukte, maar de schade aan de omgeving van het Europaplein was groot.