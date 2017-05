Van Bronckhorst in FC Rijnmond

Giovanni van Bronckhorst is vrijdag te gast in het programma FC Rijnmond. De trainer van Feyenoord blikt terug op het succesvolle afgelopen seizoen.

De Feyenoord-watchers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel hadden deze week een lang gesprek met Van Bronckhorst, die met Feyenoord voor het eerst sinds 1999 landskampioen werd.

Het seizoen was niet alleen maar hosanna voor Van Bronckhorst. Er was persoonlijk leed voor de trainer en Van Bronckhorst komt ook uitgebreid terug op de situatie rond speler Tonny Vilhena, die zijn moeder afgelopen seizoen verloor. De hele selectie ging toen naar de uitvaart en in die periode werd de ploeg ondanks de nederlaag bij Go Ahead Eagles hechter.

Ook spreekt Van Bronckhorst uitgebreid over de lastige week voor het kampioenschap toen Feyenoord bij Excelsior met 3-0 verloor en hoe hij die teleurstelling bij de spelers wegnam. Uiteraard komen ook de emotie's rond het binnenhalen van de eerste landstitel in deze eeuw aan de orde. Van Bronckhorst liet tijdens de huldiging zijn tranen de vrije loop en vertelde dat het binnenhalen van de titel zijn hoogtepunt was uit zijn loopbaan.

In FC Rijnmond is er ook nog een special guest,die een verrassing heeft voor Van Bronckhorst

De presentatie van FC Rijnmond is in handen van Ruud van Os. FC Rijnmond begint rond 17:25 uur en wordt ieder uur herhaald.