Bruidspaar: Geweldig dat onze foto zo vaak is bekeken en gedeeld

Een stralende bruid met een opwaaiende sluier bij het ms Rotterdam en een trotse bruidegom bij een oude Porsche. Egbert Oldenboom zag het tafereel op de Wilhelminapier en maakte een foto. Nu is hij op zoek naar de kersverse echtgenoten. Dankzij social media werden zij vrijdagmiddag gevonden.

Oldenboom woont in de omgeving van Deventer en was een weekendje uit met zijn vrouw. Zaterdagochtend liep hij bij de cruiseterminal en zag hij het echtpaar.

Sluier



"Het woei een beetje en ik zat eigenlijk te wachten tot die sluier van de bruid zou opwaaien. En op een gegeven moment gebeurde dat en toen heb ik de foto genomen."

Wat later keek Oldenboom de foto terug en dacht: "Dit is toch een leuke foto". Het lijkt hem leuk om de foto, samen met andere kiekjes die hij heeft gemaakt aan het bruidspaar te geven. Maar... wie zijn het?

Verknocht aan Rotterdam



De foto staat inmiddels op LinkedIn en Twitter en is veel gedeeld. Halverwege de middag werden de man en vrouw gevonden, die via familie op de hoogte werden gebracht van de zoektocht.

"Geweldig dat onze foto zo vaak is bekeken en gedeeld. Wij zijn helemaal verknocht aan Rotterdam en toen we dit schip zagen liggen, moesten we er natuurlijk mee op de foto!", zegt het bruidspaar over de veel gedeelde foto.

De tortelduifjes zijn op huwelijksreis in Hongkong. "We zijn hier vol aan het genieten en dit is ook nog eens een plus."

Frisheid



Oldenboom is tevreden over de foto. Die laat volgens hem de frisheid van de stad zien. "Rotterdam maakt een metamorfose door en straalt nieuw elan en zelfvertrouwen uit."