Huis onbewoonbaar na brand in hoverboard

Brand aan de Kringdans in Capelle ad IJssel (Foto MediaTV) Ook het konijn bleef ongedeerd (Foto MediaTV)

Een huis in Capelle aan den IJssel is na een brand onbewoonbaar geworden. Het vuur ontstond vrijdagochtend vermoedelijk in een gemotoriseerd skateboard.

Het hoverboard was van de kleinzoon van de bewoonster van het pand aan de Kringdans. Hoe het ding vlam heeft kunnen vatten, is nog niet bekend. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar de ravage is groot. De bewoonster kan door de rookschade voorlopig niet meer terug naar huis. Er wordt andere woonruimte voor haar gezocht.