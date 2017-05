Bertens naar finale Nürnberg

Kiki Bertens heeft vrijdag de finale gehaald op het WTA-toernooi van Nürnberg. De tennisster uit Berkel en Rodenrijs won van de Japanse Misika Doi, die vanwege een rugblessure op moest geven.

De tegenstander van Bertens in de finale van zaterdag is nog niet bekend.

Vrijdag werd er ook geloot voor het komende Grand-slam toernooi in Parijs. Bertens neemt het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Australische Ajla Tomljanovic. De in Kroatië geboren Tomljanovic was het grootste deel van 2016 uitgeschakeld vanwege een schouderblessure en staat momenteel 307 op de wereldranglijst

De Kroatische mag dankzij een beschermde toch meedoen aan het hoofdtoernooi in Parijs. De Berkelse verraste vorig jaar bij het Grand Slam-toernooi in Parijs door de halve finale te halen.

Het hoofdtoernooi van Roland Garros begint zondag.