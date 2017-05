'Lucht in Rotterdam schoner door milieuzone'

De milieuzone in Rotterdam voldoet aan de verwachtingen van de gemeente. Dat zegt wethouder Pex Langenberg. Het afgelopen jaar is de hoeveelheid roet gedaald met 29 procent. De stikstofoxide in de lucht daalde met 12 procent.

Rotterdam stelde de milieuzone in 2015 in. Het doel is dat de lucht in de stad in 2018 40 procent minder roet bevat. Dat lijkt te gaan lukken, zegt Langenberg.

De daling van de uitstoot is niet daadwerkelijk gemeten, maar volgt uit een berekening van de vermindering van het aantal vervuilende auto's in de zone.

Maatregelen

Rotterdam weert oude auto's met vervuilende motoren uit de binnenstad. Ook kwam de gemeente met een subsidieregeling voor mensen die hun oude auto willen laten slopen.

De luchtkwaliteit in Rotterdam is lange tijd slechter geweest dan in veel andere Nederlandse steden en regio's. De stad voldoet overigens nog steeds niet op alle plekken aan de Europese milieunormen.

"Gezondere lucht is van levensbelang, daarom het stevige maatregelenpakket'', zegt Langenberg. "We konden niet wachten tot alle inwoners in een schonere auto rijden en bedrijven hun wagenpark verduurzamen.''