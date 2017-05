Rotterdam weert trouwambtenaar die huwelijk in het Turks voltrok

Een trouwambtenaar uit Bergen op Zoom mag geen huwelijk meer voltrekken in de gemeente Rotterdam. De ambtenaar van de burgerlijke stand zou zich niet aan de regels hebben gehouden toen hij begin april een huwelijk voltrok.

De plechtigheid was volledig in het Turks. Dat mag niet in Rotterdam. Het ja-woord moet in het Nederlands worden uitgesproken, eventueel met hulp van een goedgekeurde tolk.

Maar de trouwambtenaar uit Bergen op Zoom lapte de regels aan zijn laars. Een Rotterdamse ambtenaar, die toezag op het huwelijk, zei er wat van. "En toen ontstond een onaangename situatie", zeggen VVD en Leefbaar Rotterdam die er vragen over hebben gesteld.

De Rotterdamse ambtenaar werd daarop 'geen prettige dag' toegewenst. Een andere Rotterdamse medewerker kreeg een wegwerpgebaar van de ambtenaar uit Bergen op Zoom.

Burgemeester Aboutaleb schrijft: "De trouwambtenaar paste hij zijn houding en gedrag niet aan. Dit is niet zoals van een ambtenaar verwacht mag worden."