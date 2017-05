Rijnmond Staat Stil met gezinshuisouders Daan en Jan-Willem

Daan van der Vlist heeft een bijzondere baan. Hij is professioneel opvoeder. Samen met zijn partner Jan-Willem runt hij een gezinshuis in Rotterdam-Spangen. Het koppel biedt onderdak aan vier kinderen, die om wat voor reden dan ook niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Prachtig werk, vinden ze. Maar het vergt ook veel. Daarom zoeken ze buren die óók een gezinshuis willen beginnen.

Daan werkt voor Zorg en Wonen van de William Schrikker Groep. Een organisatie die ervoor zorgt dat ontheemde kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen niet naar een tehuis hoeven, maar kunnen opgroeien in een huiselijke omgeving.

Hij was hij eerst ´gewoon´ pleegouder van twee jongens en werkte als verpleegkundige in het Rotterdamse Havenziekenhuis. Sinds vijf jaar is hij full time opvoeder en wonen er vier kinderen in het huis. Jan-Willem werkt ook nog als muziekleraar.

Naast hen staat een pand leeg. Het liefst zou het stel zien dat ook daar een gezinshuis in komt. Da's gezellig én praktisch, omdat de gezinnen bijvoorbeeld op elkaars kinderen zouden kunnen passen. Daan, die zeven dagen per week en 24 uur per dag gezinshuisouder is: "Want ja, je wilt ook wel eens een avondje iets voor jezelf doen."

Hij heeft een rijk leven, vindt hij. Het werk levert geen enorme bergen geld op, maar het is van onschatbare waarde om te zien hoe onthechte, getraumatiseerde kinderen kunnen veranderen in stabiele, fijne mensen. "Daar doe je het voor."

Klik op het blauwe icoontje voor het verhaal van Daan, Jan-Willem en de kinderen in het gezinshuis.

En klik hier voor meer informatie over Zorg en Wonen van de William Schrikker Groep, die overigens niet alleen in Rotterdam-Spangen maar in het hele land mensen zoekt die kinderen willen opvangen. Via deze organisatie of via RTV Rijnmond is het ook mogelijk om in contact te komen met Daan en Jan-Willem.