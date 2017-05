HET OPKAMERTJE 21 mei 2017

Door de nacht klinkt een lied

EERSTE UUR

1. Door de nacht klinkt een lied – Boyd Bachman

2. Theaterprogramma ‘Door de nacht klinkt een lied’.

Montage #1, met daarin onder meer:

- Door de nacht klinkt een lied

- Amsterdam bij nacht

- Het lied van de Watergeus

- Mijn radio, ik droeg jou vluchtend mee

- Mammie is dansen

- La vie qui va

- The flatter the plate/Hoe platter het bord

- Dem milners trern

- We gaan verduisteren

- Mag ik even je persoonsbewijsje zien?

- Punten! Punten!

- Kindervragen

- Westerbork serenade

- Ich liebe dich

- Ich liebe nur Die Heide



TWEEDE UUR

1. Mijnheer Dinges weet niet wat swing is – Johnny & Jones

2. Theaterprogramma ‘Door de nacht klinkt een lied’.

Montage #2, met daarin:

- De Roos van Honolulu

- Een ogenblikje stilte

- Da’s niet waar, zegt Goebbels

- Als sterren flonk’rend aan de hemel staan

- Give me five minutes more

- Don’t fence me in

- Rum and coca cola

- Horst Wessellied

- Der Füher’s face

- Door de nacht klinkt een lied

3. Benzine – Peter de Koning