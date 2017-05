Playlist Muziek voor Volwassenen 25-05-2017 Hemelvaartsdag

Album van de Week is net als afgelopen zaterdag "From a Room: Volume 1" van Chris Stapleton.

In het 1e en 2e uur staat de albums "The Folk Years - Reason to Believe", "The Folk Years - Blowin' in the Wind", "The Folk Years - Single Song of Freedom" en "The Folk Years - Yesterday's Gone" centraal.

In het 3e uur muziek van de albums "All the King's Men Scotty Moore DJ Fontana" en "Top 40 Country".

De playlist is te vinden in de pdf.



Documenten: