ALS-patiënt Rob maakt parachutesprong met zoon

Wat zou je doen als je weet dat je niet lang meer te leven hebt? Bij veel mensen staat op de bucketlist: parachutespringen. Rob en Rowdy Monster, vader en zoon uit Hellevoetsluis, kregen vrijdag de kans tijdens een speciale Tussen hemel en aarde-dag van Stichting Buddies.

Rob heeft de spierziekte ALS. Hij kan zijn armen niet meer bewegen en ook zijn spraak gaat steeds moeizamer. “Geweldig dat we dit samen kunnen beleven”, vertelt Rowdy. “Een unieke kans!”

Ieder jaar op de vrijdag na Hemelvaart organiseert Stichting Buddies een dag waarop mensen met een terminale ziekte kunnen ervaren hoe het is om door de lucht te zweven. Ze doen dit in samenwerking met SKYDIVE Rotterdam.

Zenuwachtig is Rob van tevoren niet. “Geen spanning, wel adrenaline.” Terwijl vader en zoon vertrekken vanaf Rotterdam The Hague Airport wacht de familie de mannen op in Rhoon, waar ze gaan landen.

Vrouw en moeder Yvonne Monster voelt de spanning. “Voor hun, maar ook mij, want mijn twee mannen hangen in de lucht!”

Maar zodra Rob aan de grond staat lacht hij zijn tanden bloot. “Geweldig! Morgen weer?”