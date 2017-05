Ambachter: 'Ontruiming concertgebouw ging heel rustig'

Steven van Die uit Hendrik Ido Ambacht was een van de bezoekers van het technofeest in het Amsterdamse Concertgebouw dat donderdagavond abrupt werd afgebroken omdat delen van het plafond naar beneden dreigde te vallen.

''Er werd plotseling omgeroepen dat we weg moeten'', zei Steven vrijdagmiddag op Radio Rijnmond. ''Om 01.00 uur was er plotseling een aankondiging dat we het gebouw moesten ontruimen.''



''De reden van de ontruiming werd niet genoemd, dus de aanslag in Manchester ging wel even door mijn hoofd heen. Gelukkig was zoiets hier niet het geval.''

Stucwerk

Volgens een woordvoerder van het Concertgebouw bestaat het plafond uit kwadranten die zijn omlijst met stucwerk. Een van die lijsten is losgekomen en daarbij is wat gruis naar beneden gevallen.

Uit voorzorg is de hele lijst verwijderd. Over de oorzaak kan hij nog niets zeggen, daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Op het technofeest traden dj's Dixon en Job Jobse op. Het zou tot 03.00 uur duren en er waren zo'n duizend bezoekers. De ontruiming verliep zonder problemen.