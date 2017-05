Vondst: Els Telder & The Circle Band

Begin jaren tachtig zong Els Telder in The Circle Band, een country-gezelschap uit Rotterdam. The Circle Band heeft nooit platen gemaakt, maar op een cassette heeft Els allerlei opnames bewaard van haar met The Circle Band.

Ook staan er thuisopnames op van haar met gitarist Ruud Andriessen van The Circle Band, met wie ze indertijd samenwoonde. Roland Vonk heeft de cassette overgezet en opgepoetst, en hij laat er wat van horen. Waaronder een nummer waarin als het ware twee liedjes door elkaar worden gezongen.