Gio: Kracht van Feyenoord dit seizoen was familiegevoel

Volgens Giovanni van Bronckhorst is de kracht van deze kampioens-selectie van Feyenoord geweest, dat het team één hecht front vormde. Vooral bij de vele tegenslagen buiten het voetbalveld, in dit afgelopen seizoen.

Zo kende Feyenoord begin november 2016 een zware week, met het overlijden van de moeder van Tonny Vilhena, een pittige uitwedstrijd in Oekraïne en een nederlaag bij hekkensluiter Go Ahead Eagles. Na die wedstrijd bleef Giovanni van Bronckhorst juist achter zijn ploeg staan en gaf hij zelfs een compliment.

"Zo voelde het op dat moment. In de kleedkamer, toen ik de jongens te woord stond, keek ik om mij heen en merkte ik hoe de sfeer was. Het leek mij gepaster om te zeggen dat ik trots was. Want er is meer dan voetbal. Dat het in de pers niet overal goed werd opgepakt... Het zei zo. Uiteindelijk sta ik voor mijn team."

Van Bronckhorst kende zelf ook een emotioneel jaar

"Voor het team was dat de zwaarste week," blikt Van Bronckhorst terug. Voor de trainer van Feyenoord zelf zou halverwege februari een emotioneel zware periode aanbreken. "Voor mij persoonlijk was dat de week van ADO en PSV. In 48 uur verloor ik mijn oma en mijn tante. Heel die week was het elke dag voorbereiden op PSV en aansluitend het verdriet met de familie verwerken. De club toonde zich toen als één familie, ik had de steun van mijn spelers."

Giovanni van Bronckhorst was te gast in de afsluitende uitzending van het programma FC Rijnmond. De trainer van Feyenoord blikt daarin uitgebreid terug op het succesvolle afgelopen seizoen. In de show werd hij ook nog verrast door Brigitte Kaandorp, die een speciale versie van het lied 'Feyenoord, nooit gaan wij verloren' voor hem heeft opgenomen.

