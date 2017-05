RockArt in de Hoek staat stil bij vijftig jaar Sgt. Peppers

It was fifty years ago...Vijftig jaar geleden alweer dat The Beatles hun klassieker 'Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band' uitbrachten. Reden voor een feestje in Museum RockArt in Hoek van Holland.

Ter gelegenheid van het jubileum is vrijdag wereldwijd een fraaie boxset van 'Sgt. Peppers' uitgebracht. Vijf cd's remastered en met veel outtakes plus een Blu-ray en een DVD. Hans van der Weijden (57) en Paul van Riet (66) zijn al decennia fan van de Engelse popgroep. "Sgt. Peppers is nooit meer geëvenaard", vinden ze. De nieuwe boxset kost 125 euro. "Maar dat is ie meer dan waard", zeggen de twee fans. "De plaat is opnieuw gemixt en geremastered door de zoon van George Martin, de vroegere producer van The Beatles. "Het is nog mooier geworden dan het origineel." De boxset is te bezichtigen in RockArt in Hoek van Holland, dat vrijdag speciaal tot 22.00 uur open blijft.