Lifeguards in Ouddorp zoeken slaapplaatsen

De Ouddorpse Reddingsbrigade zoekt voor het drukke zomerseizoen plekken waar hun lifeguards kunnen overnachten. Slapen op de reddingspost zelf is er niet meer bij, omdat het gebouwtje niet aan de veiligheidseisen voldoet.

Voor de drukke maanden juli en augustus werven reddingsbrigades langs de kust medewerkers uit het hele land. Velen werken een week of twee als vrijwilliger en dus mag de overnachting niet teveel kosten.

Tot nu toe konden de lifeguards terecht in Ouddorp op de reddingspost zelf. De gemeente gedoogde dat. Maar sinds dit seizoen moet de reddingsbrigade een alternatief zoeken.

De omkleedruimtes deden tot nu toe dienst als slaapzalen, maar die liggen aan het einde van een gang. Er is geen nooduitgang, dus als er brand uitbreekt kunnen de medewerkers nergens naar toe.

Om aan de veiligheidseisen te voldoen is dus een flinke verbouwing nodig, maar daar is geen geld voor. Ook de gemeente heeft voor dit jaar geen budget daarvoor.

Er moet dus een alternatief gezocht worden. "We hebben niet veel nodig", zegt Erik van Es van de Ouddorpse reddingsbrigade. "Een stuk grond is al genoeg. Wij kunnen zelf portocabins of caravans huren en die daar plaatsen. Het gaat alleen om slapen. Eten kunnen de medewerkers op de post."

De Ouddorpse Reddingsbrigade had zelf een mooie oplossing bedacht: vlakbij het strand heeft de vereniging een loods en een flink stuk grond er omheen. Daar zouden zo twee portocabins geplaatst kunnen worden. "Maar dat mag niet, omdat het bestemmingsplan niet toestaat dat daar mensen slapen", aldus Van Es.

De vele campings in en rond Ouddorp zijn in het toeristenseizoen te duur. Dan zijn er nog mini-campings, maar ook hier lopen de lifeguards tegen regelgeving aan. "Wij zouden de lifeguards zo een plek kunnen geven voor een lager tarief, maar we mogen hier maximaal 25 plekken verhuren en die zijn de hele zomer volgeboekt", zegt Jaap van der Wende van Boederijcamping de Zonnewende.

"We hebben een recreatievergunning aangevraagd, omdat wij graag meer gasten verwelkomen, maar die hebben we niet gekregen", aldus Van der Wende. "En er wordt strikt gecontroleerd of we niet meer dan de 25 toegestane plekken verhuren."

Voor de Reddingsbrigade begint de tijd te dringen. "Daarom roepen we iedereen in de buurt op met een stuk grond of met een camping of zelfs mensen die een of meerdere slaapplekken thuis over hebben, om zich bij ons te melden", zegt Erik van Es.