Mario Been trainer APOEL Nicosia

Mario Been in de tijd dat hij nog trainer was van Feyenoord

Mario Been is komend seizoen trainer van het Cypriotische APOEL Nicosia. De 53-jarige Barendrechter heeft een contract getekend voor één jaar.

Been is, net als Cor Pot, nu nog werkzaam als assistent-trainer van Dick Advocaat bij het Turkse Fenerbahce. Na het lopende seizoen wordt Advocaat bondscoach van Nederland. Been kiest dus voor een avontuur op Cyprus, waar hij weer hoofdcoach wordt. APOEL is de landskampioen op het eiland.

Bij APOEL treft Been landgenoot Boy Waterman aan, die er de afgelopen twee seizoenen het doel verdedigde. Eerder was Been coach van onder meer Excelsior, Feyenoord en RC Genk.