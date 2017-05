Rotterdams protest tegen arrestatie Turkse hongerstakers

Op het plein voor Rotterdam Centraal is vrijdagavond actiegevoerd voor de vrijlating van twee hongerstakers in de Turkse stad Ankara. Een tiental demonstranten wapperde met vlaggen en toonde foto's van de twee. Ook in andere wereldsteden waren er solidariteitsacties.

Literatuurprofessor Nuriye Gülmen en Semih Özakca staan symbool voor de ontslaggolf van Turkse overheidsmedewerkers na de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar. Ze worden door president Erdogan verdacht van banden met de Gülen-beweging. Hun carrières werden abrupt onderbroken en de toegang tot andere banen is hun ontzegd. Ze kunnen evenmin aanspraak maken op sociale voorzieningen. Nuriye en Semih begonnen op 9 maart een hongerstaking om hun banen terug te eisen. Ze namen alleen nog water, suiker, zout en vitamine B tot zich. Hun gezondheidssituatie is kritiek. De politie in Ankara pakte de twee hongerstakers in de nacht van zondag op maandag op. Sindsdien nemen de wereldwijde protesten voor vrijlating van de twee meer en meer toe.