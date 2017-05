Vilhena opent eigen panna-veldje bij VDL

Tonny Vilhena heeft vrijdagmiddag zijn eigen panna-veldje geopend bij voetbalvereniging VDL uit Maassluis. Vilhena begon zijn voetbalcarrière bij VDL. Na enkele seizoenen stapte hij over naar de jeugd van Feyenoord, waar hij jaren later zijn doorbraak in het betaald voetbal beleefde.

Het afgelopen seizoen was Vilhena een vaste waarde in het kampioenelftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Ook aan het prille begin van zijn carrière viel zijn talent op: toen hij voor het eerst bij VDL kwam, aan de hand van vader Toy Vilhena, gaf hij direct aan dat hij niet met zijn leeftijdgenootjes wilde voetballen, maar met de wat oudere jongens.

De club had daar in eerste instantie twijfels bij, maar toen hij toch even de kans kreeg om met een oudere lichting mee te spelen, verdwenen die twijfels als sneeuw voor de zon. Nu is er dus een Tonny Vilhena Court op de club, waar het voor hem allemaal begon.

Maandag is in het televisieprogramma Sportclub Rijnmond een reportage te zien, waarin Vilhena zijn pannaveldje opent en, net als zijn vader Toy, terugblikt op zijn jeugd bij VDL en het afgelopen seizoen bij Feyenoord. Sportclub Rijnmond is te zien rond de klok van 17.30 uur en wordt ieder uur herhaald.