Minder padden in Vlaardingen, Bergschenhoek en Maassluis

De vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) hebben zo'n 5500 padden veilig de weg over geholpen tijdens de jaarlijkse paddentrek in de regio Delfland.

Tussen 27 februari en 4 april hielpen zo'n 300 vrijwilligers padden en andere amfibieën oversteken. De trek begon dit jaar eerder en duurde ook langer dan vorig jaar, meldt de KNNV.

Dat had te maken met het weer; dat zat niet mee, meldt de KNNV. Padden brengen de winter door in de grond, onder stenen of in composthopen. Maar als de temperatuur boven de 6 graden komt, komen ze weer tevoorschijn. Zeker als het regent.

Naast 5500 padden zijn ook ruim vierduizend andere amfibieën overgezet, waaronder de kleine watersalamander. Zo'n elf procent van de dieren heeft de oversteek helaas niet overleefd.

De natuurvereniging meldt ook dat er dit jaar minder padden zijn geregistreerd in Bergschenhoek en Maassluis. Ook in Vlaardingen hebben de diertjes het moeilijk. Verder leek de padden-stand in Delfland stabiel.