Tour de Bieb: Cold Cases-tentoonstelling

De 'Bikkel van Rotterdam'

Als je recent hier in de Centrale Bibliotheek bent geweest dan heb je ongetwijfeld de Cold Cases-tentoonstelling gezien die hier in de hal staat. Gistermiddag was er een lezing over deze tentoonstelling in het Bibliotheek-theater, waarin het ging over opgravingen in Rotterdam, bijzondere vondsten en de ‘Bikkel van Rotterdam’ die bij de Laurenskerk werd gevonden. Davey Euwema was erbij en sprak met een bezoeker, maar natuurlijk ook met de sprekers.

