Ton Gelijnse belde ons en stelde de volgende vraag:

Ik ging laatst met de Thalys naar Parijs en liep toen in de trein terwijl hij reed. Normaal loop je zo'n 5 km per uur maar hoe hard loop je in een rijdende trein? Loop je dan 200 km +5 km of loop je dan gewoon 5 km per uur?

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.