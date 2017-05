Rotterdam krijgt grootste smart grid van Europa

Rotterdam gaat 20.000 huishoudens en bedrijven in Merwe-Vierhavens aansluiten op een smart grid netwerk. Hiervoor heeft de gemeente een contract ondertekend met Stedin, Siemens, Lyv en Omnetric.

Het smart grid is een slim elektriciteitsnet dat het makkelijker maakt om vraag en aanbod van stroom beter op elkaar af te stemmen. Een smart grid geeft met slimme meters aan of er een hoog of laag tarief geldt, en doet dat elk kwartier. Apparaten met slimme technologie, bijvoorbeeld slimme koelcellen, kunnen dan bij veel aanbod en lage tarieven, vanzelf inschakelen.

Volgens de gemeente is het stadskwartier Merwe-Vierhavens een geschikt gebied om het netwerk te testen vanwege de combinatie van werken, wonen en innovatie. Na de uitrol van het grid in dit gebied, verwachten de partijen het netwerk stapsgewijs uit te kunnen breiden in andere wijken van Rotterdam met een totaal van één miljoen aansluitingen.

De uitrol start in juni en neemt zo’n drie jaar in beslag. Volgens de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg is de aanleg van het smart grid een noodzakelijke stap op weg naar volledige energieneutraliteit. In 2050 hoopt Rotterdam zover te zijn.