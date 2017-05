Feyenoordvloer siert Rotterdamse woonkamer

Al meer dan 50 jaar volgt Theo Snoeren uit Rotterdam Feyenoord op de voet. Sinds kort zit de club ook letterlijk onder zijn voeten, want Theo heeft in zijn woonkamer in Delfshaven een echte Feyenoordvloer gemaakt.

Tijdens de eerste wedstrijd in de strijd om de landstitel kreeg Theo het gevoel dat dit wel eens een goed jaar zou kunnen worden voor zijn favoriete voetbalclub. Hij besloot van de krantenknipsels over de wedstrijden een vloer te maken. "Dus toen heb ik alle knipsels op hardboard geplakt, versierd met rood en witte verf en afgelakt", vertelt de 67-jarige Rotterdammer.

Het was een hele klus die Theo uiteindelijk een jaar lang bezighield, maar als echte Feyenoord supporter had hij dat er graag voor over. "Ik leerde de club als klein jongetje kennen. Als 17-jarige zag ik mijn eerste wedstrijd in de Kuip. Daar ging ik vanuit Brabant op de brommer naar toe", zegt hij lachend.

Volgens Theo is Feyenoord met recht de beste club van het land geworden. "Er is maar één club in Nederland. Ze hebben als eerste de Europacup gewonnen, dus alle clubs hebben het voetballen geleerd van Feyenoord."

Het kampioenschap inspireerde Theo ook tot het maken van een echte kampioensfiets geverfd in de clubkleuren, van frame tot aan de wielen. Tijdens de huldiging fietste hij er mee door de stad. "Ik kreeg toen zoveel reacties van mensen. Echt leuk. Iedereen in de stad was blij. Allemaal door Feyenoord", besluit hij.