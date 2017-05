Nieuwe Leuvebrug in Rotterdam urenlang geopend door storing

De Nieuwe Leuvebrug in het centrum van Rotterdam is zaterdag urenlang open blijven staan door een storing. De brug tussen de Maasboulevard en de Westzeedijk ging zaterdagmiddag rond kwart over drie open, maar ging daarna niet meer dicht.

Tegen negen uur 's avonds wist een monteur de storing te verhelpen. Volgens een woordvoerder van de gemeente was de oorzaak van de storing een probleem met de motor van de brug. Het kostte enige tijd om het precieze probleem te vinden, en ook hoe dat het beste opgelost kon worden. Grote verkeersoverlast bleef uit. Verkeer werd omgeleid, vanaf de A16 werd de omleiding aangegeven op de Maasboulevard. Ook zijn er verkeersregelaars ingezet.De gemeente hield de situatie extra in gaten, omdat momenteel ook de Koninginnebrug tussen het Noordereiland en Rotterdam-Zuid is afgesloten.