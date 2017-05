Storing bij de Nieuwe Leuvebrug in Rotterdam

Storing bij de Nieuwe Leuvebrug Storing bij de Nieuwe Leuvebrug Storing bij de Nieuwe Leuvebrug

De Nieuwe Leuvebrug in het centrum van Rotterdam is in storing geraakt. De brug tussen de Maasboulevard en de West-Zeedijk ging zaterdagmiddag rond kwart over drie open, maar gaat sindsdien niet meer dicht.

Volgens een woordvoerder van de gemeente ligt de oorzaak van de storing in de motor van de brug. Normaal blijft de Nieuwe Leuvebrug gemiddeld vijf minuten open. Rond 17:00 uur is de verkeersituatie volgens de gemeente rustig; er zijn geen lange files en het verkeer staat nergens vast, aldus de woordvoerder. Wel wordt het verkeer omgeleid, vanaf de A16 wordt de omleiding aangegeven op de Maasboulevard. Ook zijn er verkeersregelaars ingezet. De gemeente houdt de situatie goed in gaten, omdat momenteel ook de Koninginnebrug tussen het Noordereiland en Rotterdam-Zuid is afgesloten. Er is een monteur bezig om de problemen te verhelpen. Het is nog onduidelijk hoelang het duurt voordat de brug weer dicht kan.