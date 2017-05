Stroomstoring Schiedam verholpen

Stedin (Archieffoto)

Een stroomstoring in delen van Schiedam is weer opgelost, rond negen uur zaterdagavond kregen de laatste huishoudens in Schiedam-Zuid weer stroom.

In delen van Schiedam werden zaterdagmiddag bijna 2500 huishoudens getroffen door de stroomstoring. De stroom viel volgens netbeheerder Stedin rond half vier uit. Oorzaak van de storing was een kapotte kabel. Vooral huishoudens in het centrum en aan de zuidkant tussen de Groenelaan en de Havendijk hadden last van de stroomuitval. Na ongeveer twee uur was de stroom in het centrum weer hersteld. Tegen half acht 's avonds volgde een eerste deel van Schiedam-Zuid.