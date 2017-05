Amateurvoetbal: Visser viermaal trefzeker in Groningen

Smitshoek lijkt bijna zeker van nog een jaar hoofdklassevoetbal. De oranjehemden wonnen in Groningen met 5-2 van Oranje Nassau.

Laurens Visser was de gevierde man bij Smitshoek met maar liefst vier treffers. Alex Rekondie maakte voor de Barendrechters het vijfde doelpunt uit een strafschop. Oranje Nassau speelde in de tweede helft een tijdje met tien man vanwege een rode kaart voor Raphaël Tuankotta. Volgende week zaterdag is de return in Barendrecht.

Nacompetitie Derde Divisie Zaterdag

Het wordt voor SteDoCo een lastig verhaal om zich te handhaven in de Derde Divisie. De ploeg uit Hoornaar verloor in Veenendaal met 3-0 van DOVO. Volgende week zaterdag zal SteDoCo minstens drie doelpunten moeten goed maken om degradatie naar de Hoofdklasse af te wenden.