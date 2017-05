Eerste officiële landelijke tropische dag!

Tropische temperaturen in regio Rijnmond

Zaterdag was het zover: het was de eerste officiële landelijke tropische dag van het jaar. Om half vier zaterdagmiddag kwam het kwik bij het KNMI in De Bilt nét boven de 30 graden uit.

Gemiddeld valt de eerste landelijke tropische dag eind juni, begin juli, zei onze weerman Jules Geirnaerdt. De vroegste officiële tropische dag ooit werd gemeten op 9 mei 1976. Voor Rotterdam was het ook officieel de eerste tropische dag van het jaar met 31,3 graden. Hoek van Holland beleefde zaterdag haar tweede tropische dag van het jaar; het werd er 32,7 graden. In de hele regio genoten mensen van het lekkere warme weer: